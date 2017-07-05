Путин назвал формирование цифровой экономики вопросом нацбезопасности

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Президент России Владимир Путин назвал формирование цифровой экономики в стране вопросом национальной безопасности. По его словам, это не просто отдельная отрасль, а уклад жизни и новая основа для развития системы государственного управления.

Формирование цифровой экономики является вопросом национально безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Цифровая экономика - это не отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирование цифровой экономики - это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкуренции отечественных компаний", - передает слова главы государства ТАСС.

Президент отметил, что Москва уже вошла в число мировых лидеров по использованию цифровых технологий в городской среде. Российская столица, по словам Путина, опередила по этому показателю Торонто, Сидней, Гонконг, Токио и Барселону.

Глава государства потребовал предложить конкретные решения для повышения эффективности средств, выделенных на информационные технологии федеральным и региональным властям.

"В текущем году только федеральные и региональные органы власти потратят на информационные технологии почти 200 миллиардов рублей. Я прошу предложить конкретные решения по повышению эффективности использования этих денег", - заявил Путин.