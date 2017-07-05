Более 40% россиян назвали сталинские репрессии вынужденной мерой

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Более 40% россиян объяснили репрессии Иосифа Сталина необходимостью сохранить порядок. Такие данные привел ВЦИОМ.

Более 90 процентов населения нашей страны знают о сталинских репрессиях. Об этом говорят данные Всероссийского центра изучения общественного мнения, передает "ТВ Центр".

Опрос стал первым из большого цикла исследований о политических преследованиях XX века. Этот проект ВЦИОМ проводит совместно с московским музеем истории ГУЛАГа и Фондом Памяти. Социологи опросили по телефону более тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Так, 43 процента тех, кто знает о репрессиях, считают: это была вынужденная мера для сохранения порядка в стране. 49 убеждены, что такие действия ничем нельзя оправдать.

"Только 22% опрошенных россиян, полагают, что мы не должны говорить об этом времени, мы не должны говорить о репрессиях, мы не должны изучать их причины, не должны искать способы предотвращения их повторения. Абсолютное большинство россиян считают, что эту память надо сохранить, об этом нужно говорить, об этом нужно думать", - рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.