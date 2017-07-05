В России резко подорожал минимальный набор продуктов питания

Теги: Экономика продукты россия магазин цена

Минимальный набор продуктов питания в российских магазинах резко подорожал. В частности, узнал "МИР24", выросли в цене овощи: только капуста с начала года подорожала в полтора раза. Среди подорожавших продуктов также лук, морковь и свекла - они прибавили в цене 20%.

Минимальный набор продуктов питания в российских магазинах резко подорожал, передает "МИР24".

В частности, выросли в цене овощи: только капуста с начала года подорожала в полтора раза. Среди подорожавших продуктов также лук, морковь и свекла - они прибавили в цене 20%. Все эти товары входят в продуктовую корзину, из-за них она подорожала по сравнению с январем сразу на 10%.

Фермеры объясняли это тем, что дожди не дали поспеть отечественным овощам - на полях еще не появился картофель, хотя сроки подошли. В свою очередь, эксперт, опрошенный телеканалом, считает, что проблема в другом - доля торговой сети в цене продукта составляет 70%.

Читайте также:

Опрос: каждому десятому россиянину не хватает денег на еду

В России на 300 рублей вырос минимальный размер оплаты труда

Стало известно, какой будет пенсия в 2018 году