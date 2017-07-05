В России резко подорожал минимальный набор продуктов питания
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Минимальный набор продуктов питания в российских магазинах резко подорожал. В частности, узнал "МИР24", выросли в цене овощи: только капуста с начала года подорожала в полтора раза. Среди подорожавших продуктов также лук, морковь и свекла - они прибавили в цене 20%.
Минимальный набор продуктов питания в российских магазинах резко подорожал, передает "МИР24".
В частности, выросли в цене овощи: только капуста с начала года подорожала в полтора раза. Среди подорожавших продуктов также лук, морковь и свекла - они прибавили в цене 20%. Все эти товары входят в продуктовую корзину, из-за них она подорожала по сравнению с январем сразу на 10%.
Фермеры объясняли это тем, что дожди не дали поспеть отечественным овощам - на полях еще не появился картофель, хотя сроки подошли. В свою очередь, эксперт, опрошенный телеканалом, считает, что проблема в другом - доля торговой сети в цене продукта составляет 70%.
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