Кузнецова призвала ENOC не отключать младенца Чарли от систем жизнеобеспечения

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Детский омбудсмен Анна Кузнецова отправила в Европейскую сеть детских омбудсменов (ENOC) обращение с просьбой вступиться за жизнь 10-месячного Чарли Гарда, который страдает смертельным генетическим заболеванием.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова просит своих коллег из Европейской сети детских омбудсменов (ENOC) не отключать 10-месячного Чарли Гарда от систем жизнеобеспечения. Сообщение размещено на сайте омбудсмена.

10-месячный малыш Чарли Гард страдает редким генетическим заболеванием - синдромом митохондриального истощения ДНК. У ребенка поражены все мышцы и головной мозг. Он не может видеть, слышать, плакать, глотать и двигаться.

Сейчас мальчик находится в клинике Грэйт-Осмонд-Стрит. Британские врачи заявляют, что ребенку ничем нельзя помочь и его необходимо отключить от систем жизнеобеспечения. Такой же вердикт вынес ЕСПЧ, отметив, что дальнейшее лечение продолжит причинять Чарли серьезные страдания.

Малыша готовы принять американские медики и провести курс экспериментальной терапии. В поддержку 10-месячного Чарли и его родителей выступили президент США Дональд Трамп и Папа Римский.