В аэропорту "Шереметьево" построят новую взлетную полосу

Теги: правительство медведев аэропорт Транспорт шереметьево

Дмитрий Медведев поручил построить новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту "Шереметьево" в столице. Причиной для расширения территории воздушной гавани стал будущий чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в столичном аэропорту "Шереметьево" необходимо построить третью взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает "Русская планета".

Поручение об этом получили Минфин, Минтранс и Минэкономразвития. Причиной для расширения территории аэропорта стал будущий чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.

Ранее Медведев подписал распоряжение о выделении участка площадью 200 тысяч квадратных метров под строительство новой полосы. После ее ввода в эксплуатацию пропускная способность аэропорта должна увеличиться до 90 взлетно-посадочных операций в час.

Читайте также:

Московское метро не просило пассажиров отказываться от поездок в часы пик

Синоптики объяснили промокшему до нитки Жириновскому значение слова "прогноз"

Путин назвал формирование цифровой экономики вопросом нацбезопасности

Медведев продлил продуктовое эмбарго