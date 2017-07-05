Экспертизу "пьяного мальчика" могут признать недействительной

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Экспертиза крови шестилетнего Алеши Шимко могла быть проведена с нарушением, что дает основания признать результаты недействительными. Об этом сообщили источники, близкие к расследованию дела "пьяного мальчика".

Судмедэкспертиза, показавшая сильное алкогольного опьянение шестилетнего Алеши Шимко из Балашихи, могла быть проведена с грубыми нарушениями всей процедуры. Как пишет Газета.ru, была нарушена процедура изъятия образцов крови, что дает основания считать результаты экспертизы недействительными.

"Поскольку у нас никто не разбирается в медтерминах, эксперт Михаил Клейменов пытался сыпать умными словами, объясняя свои действия. Но так он всего лишь пытался прикрыть свое незнание приказа Минздравсоцразвития 346н от 12.05.2010 о порядке организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях. А также незнание методических указаний, которые описаны в этом приказе, которые регламентируют проведение экспертизы для взрослых и детей. Он твердил, что все исполнял правильно, но, если ознакомиться с законодательством, львиную долю нормативов он просто не исполнил", - сообщил изданию близкий к расследованию источник.

Адвокаты отца мальчика уверены, что эксперт совершил должностной подлог. Кроме того, вторая экспертиза подтвердила идентичность крови погибшего, но не наличие алкоголя, поскольку медикам такую задачу не ставили.

Как подтвердил источник Газеты.ru, перед экспертами СК стояла лишь задача убедиться, что анализируемая кровь действительно принадлежала мальчику, а не была заменена на другой образец. По словам собеседника издания, в заключении экспертов "черным по белому было написано", что определить наличие этилового спирта или ацетальдегида в крови не представляется возможным в силу их летучести.