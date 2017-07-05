В офисе "Яндекса" в Москве произошел пожар

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В московском офисе компании "Яндекс" произошло возгорание. Как сообщили в ГУ МЧС столицы, данных о пострадавших не поступало. В настоящее время пожар потушен. Как пояснили в МЧС, в здании горели электрические кабели на площади 6 квадратных метров.

В офисе "Яндекса" в Москве произошло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС столицы.

"В 14:20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании в офисном здании по адресу: улица Льва Толстого, дом 16", - говорится в сообщении.

По данному адресу находится московский офис компании "Яндекс". Как сообщили в МЧС, данных о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают 11 подразделения спасателей.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Как пояснили в МЧС, в здании загорелись электрические кабели на площади 6 квадратных метров.

"Благодаря грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений в 14:53 возгорание было ликвидировано", - сообщили в ведомстве.