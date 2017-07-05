В Москве цены на проезд в транспорте не повысятся в 2017 году

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В этом году цены на проезд в столичном общественном транспорте повышаться не будут. При этом на следующий год тарифы пока не установлены, однако они точно будут расти намного ниже инфляции.

Заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что цены на проезд в общественном транспорте в столице в этом году повышаться не будут. Об этом он рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"В этом году тарифы меняться не будут, они установлены", - приводит слова Ликсутова "Интерфакс".

Он также отметил, что на следующий год цены на проезд в общественном транспорте пока не установлены. Однако, по словам Ликсутова, тарифы точно будут расти намного ниже инфляции.