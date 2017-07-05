Рост торгового оборота между Китаем и КНДР расстроил Трампа
Президент США Дональд Трамп возмущен ростом торгового оборота между Китаем и КНДР в первом квартале 2017 года. По его словам, данные показатели равны 40%. Это произошло на фоне обещаний Пекина оказать экономическое воздействие на Северную Корею, чтобы добиться от Пхеньяна прекращения ракетных испытаний.
Торговый оборот между Китаем и КНДР в первом квартале 2017 года вырос на 40%. Этот факт возмутил президента США Дональда Трампа, который добивался от Пекина сотрудничества в давлении на Пхеньян из-за его ракетно-ядерной программы.
"Торговый оборот между Китаем и Северной Кореей вырос почти на 40% в первом квартале. Вот, как сильно Китаю хочется сотрудничать с нами – но мы хотя бы попытались", - написал глава Белого дома в своем Twitter.
Trade between China and North Korea grew almost 40% in the first quarter. So much for China working with us - but we had to give it a try!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 июля 2017 г.
В апреле президент США призвал китайского лидера Си Цзиньпина помочь разобраться с проблемой КНДР. При этом Трамп подчеркнул, что в противном случае Вашингтон сделает это самостоятельно.
Позднее Китай попросил у США 100-дневную отсрочку, чтобы оказать экономическое воздействие на Северную Корею, чтобы добиться от Пхеньяна прекращения испытаний ядерной программы. Впоследствии МИД КНР опроверг эту информацию и заявил, что эта отсрочка аналогична ранее утверждённому внешнеторговому плану.
В июне Дональд Трамп отметил, что так и не увидел результата в действиях Китая по урегулированию ситуации вокруг Северной Кореи. Тем не менее, президент США выразил благодарность Си Цзиньпину за старания.
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