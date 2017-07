Рост торгового оборота между Китаем и КНДР расстроил Трампа

Торговый оборот между Китаем и КНДР в первом квартале 2017 года вырос на 40%. Этот факт возмутил президента США Дональда Трампа, который добивался от Пекина сотрудничества в давлении на Пхеньян из-за его ракетно-ядерной программы.

"Торговый оборот между Китаем и Северной Кореей вырос почти на 40% в первом квартале. Вот, как сильно Китаю хочется сотрудничать с нами – но мы хотя бы попытались", - написал глава Белого дома в своем Twitter.

Trade between China and North Korea grew almost 40% in the first quarter. So much for China working with us - but we had to give it a try!