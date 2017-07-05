Собянин: трафик на дорогах Москвы улучшится за полтора месяца

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Ситуация на дорогах Москвы из-за ремонта улиц достаточно сложная, но она восстановится в течение одного-полутора месяцев. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Пробки на дорогах Москвы из-за ремонта улиц "рассосутся" в течение 1-1,5 месяцев. Об этом сказал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, пишет ТАСС.

Он признал, что из-за реконструкции улиц ситуация на дорогах достаточно сложная, но отметил те преимущества, которые столица получила за счет внедрения индивидуальной транспортной системы.

"За последние 3-4 года она вобрала в себя все лучшее, что создано в мире — это и управление транспортными потоками, и система контроля за движением, и фото-видеофиксация нарушений ПДД, и контроль за работой общественного транспорта. В результате мы фиксируем уменьшение ДТП на дорогах почти вполовину, улучшение средней скорости трафика почти на 13% при огромном росте количества машин", сказал Собянин.

Мэр Москвы также отметил, что подобная система безопасности внедряется в настоящее время на метрополитене.