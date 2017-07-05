В Ленобласти пассажирский поезд столкнулся с дрезиной
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В Ленинградской области пассажирский поезд столкнулся с ремонтной дрезиной. В результате аварии сошла с рельсов передняя тележка локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет.
Пассажирский поезд сообщением "Воркута-Санкт-Петербург" столкнулся с ремонтной дрезиной, передает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального центра МЧС России.
Авария произошла возле станции Ефимовская Октябрьской железной дороги. По предварительным данным, пассажиры не пострадали, с рельсов сошла только передняя тележка локомотива.
К месту происшествия направлен восстановительный поезд для ликвидации последствий.
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