15:43, 05 июля 2017

В Ленобласти пассажирский поезд столкнулся с дрезиной

Теги:  санкт-петербург  поезд  Происшествие

В Ленинградской области пассажирский поезд столкнулся с ремонтной дрезиной. В результате аварии сошла с рельсов передняя тележка локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пассажирский поезд сообщением "Воркута-Санкт-Петербург" столкнулся с ремонтной дрезиной, передает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального центра МЧС России.

Авария произошла возле станции Ефимовская Октябрьской железной дороги. По предварительным данным, пассажиры не пострадали, с рельсов сошла только передняя тележка локомотива.  

К месту происшествия направлен восстановительный поезд для ликвидации последствий.

Читайте также:

Полиция изучает видео с объездом пробки по "выделенке" на Новом Арбате

В офисе "Яндекса" в Москве произошел пожар

СКР расследует смертельное отравление клубникой в Подмосковье

В Хакасии пьяный мужчина выстрелил в ребенка за отказ убирать мусор

Иномарка насмерть сбила подростка на велосипеде в Подмосковье

Другие новости

В других СМИ