Путин намерен встретиться в Екатеринбурге с экс-премьером Японии

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Президент России Владимир Путин намерен встретиться с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча состоится 9 июля. По его словам, Путин и Мори проведут неформальный ужин.

Владимир Путин 9 июля встретится в Екатеринбурге с бывшим премьер-министром Японии Ёсиро Мори. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

"Будет неформальный ужин в Екатеринбурге", - сказал он.

В Екатеринбурге 9 июля будет проходить промышленная выставка "Иннопром-2017". Путин 7 и 8 июля будет находиться в Гамбурге на саммите G20, где, в частности, намерен встретиться с действующим премьером Японии Синдзо Абэ. Мори в ходе встречи с Путиным намерен обсудить территориальные вопросы и совместную хозяйственную деятельность на Курилах.