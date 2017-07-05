Футболисты сборной России не получат премию за Кубок конфедераций

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Российские футболисты не получат премиальные за игру на Кубке конфедераций. Об этом рассказал вице-премьер нашей страны Виталий Мутко. Сборная России по футболу не смогла выйти из группы на домашнем турнире, который проходил с 17 июня по 2 июля.

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что футболисты сборной России не получат премиальные за выступление на Кубке конфедераций 2017 года.

"У них были предусмотрены премиальные за выход из подгруппы Кубка конфедераций. Ничего не получат", - приводит слова Мутко "Р-Спорт".

Сборная России по футболу не смогла выйти из группы на домашнем Кубке конфедераций. Российские футболисты набрали три очка, одержав одну победу и потерпев два поражения на турнире. Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи.

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