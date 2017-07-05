16:24, 05 июля 2017

Автобус с паломниками перевернулся в Псковской области

Теги:  автобус  псков  Происшествие

Автобус с 28 паломниками опрокинулся в Псковской области. По данным МЧС, инцидент произошел во время остановки на обочине из-за оползня грунта.

В Псковской области перевернулся автобус с 28 паломниками. Они возвращались из Крыпецкого Иоанно-Богословского монастыря, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел на трассе в районе деревни Купровщина. Автобус остановился на обочине, после чего опрокинулся в кювет из-за оползня грунта.

По данным МЧС, пострадавших нет.

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