Автобус с паломниками перевернулся в Псковской области
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Автобус с 28 паломниками опрокинулся в Псковской области. По данным МЧС, инцидент произошел во время остановки на обочине из-за оползня грунта.
В Псковской области перевернулся автобус с 28 паломниками. Они возвращались из Крыпецкого Иоанно-Богословского монастыря, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел на трассе в районе деревни Купровщина. Автобус остановился на обочине, после чего опрокинулся в кювет из-за оползня грунта.
По данным МЧС, пострадавших нет.