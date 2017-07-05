В Госдуме предложили разорвать дипотношения с Польшей

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Россия должна разорвать дипломатические отношения с Польшей, отозвать своего посла из Варшавы и выдворить из страны польского посла. С такой инициативой выступили в КПРФ.

В Государственной думе предложили разорвать дипломатические отношения с Польшей и отозвать из Варшавы посла. С такой инициативой выступил депутат от КПРФ Николай Харитонов в ответ на принятие Польшей закона о сносе советских памятников, пишет Газета.ru со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны к концу дня принять обращение в отношении того закона, который принял польский сейм. В нашем обращении должно быть предусмотрено сегодня же к вечеру разорвать дипломатические связи, отозвать своего посла, польского прогнать, всякую торговлю в Польше закрыть", - заявил он.

Ранее польский Сейм принял поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя. Документ предусматривает снос памятников, которые "прославляют тоталитарные системы", в том числе мемориалы в честь Красной Армии.

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