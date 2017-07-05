"Хорошёвская" станет второй станцией с официальной "ё" в Москве

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Второй станцией с официальной буквой "ё" в столичном метро станет "Хорошёвская". Кроме того, она будет украшена художественными композициями по мотивам картин Казимира Малевича и его последователей.

Станция метро "Хорошёвская" третьего пересадочного контура станет второй по счету в столичной подземке, у которой в названии есть буква "ё". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы. Ранее такое написание использовалось только на станции "Тропарёво".

Восточный вестибюль "Хорошёвской" будет украшен художественными композициями по мотивам картин Казимира Малевича и его последователей. В настоящее время там завершаются отделочные работы, а также уже закончен монтаж эскалаторов.

Третий пересадочный контур (ТПК) - новая строящаяся кольцевая ветка в метро. Ее общая длина составит более 60 километров. На втором кольце столичной подземки построят 31 станцию, 17 из которых будут иметь пересадки на другие линии подземки, еще две - на Московское центральное кольцо, а семь - на радиальные железные дороги.