В Астане договорились задействовать российскую военную полицию в САР

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Военная полиция России, оснащенная легким вооружением, будет контролировать зоны деэскалации в Сирии. При этом военные не будут решать боевые задачи. Об этом по итогам переговоров в Астане заявил глава российской делегации Александр Лаврентьев.

Зоны деэскалации в Сирии будет контролировать российская военная полиция. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Сирии, глава российской делегации в Астане Александр Лаврентьев, передает "Интерфакс".

"Хотел бы особо подчеркнуть, что это небоевые подразделения регулярной армии, это небоевые подразделения полиции с конкретными, не боевыми задачами", - сказал на пресс-конференции по итогам переговоров "Астана-5". Лаврентьев подчеркнул, что для самообороны российская военная полиция в САР будет иметь легкое вооружение.

В заявлении стран-гарантов, участвующих в переговорах в Астане, говорится, что Россия, Иран и Турция подтвердили решимость к снижению уровня насилия в Сирии, призвали строго соблюдать режим прекращения огня и приветствуют создание соответствующей рабочей группы.

Предыдущие четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" в январе, феврале, марте и мае. Основным их результатом стало подписание странами-гарантами меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

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