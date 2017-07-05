Делегации из России и Донбасса покинули переговоры в Минске

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Делегации России, ДНР и ЛНР ушли с переговоров гуманитарной подгруппы Контактной группы в Минске. Представитель Украины на встрече заявила, что Киев будет вести переговоры только с ОБСЕ и Россией. В знак протеста делегации покинули заседание.

Киевская сторона сорвала переговоры гумподгруппы в Минске, передает ТАСС со ссылкой на руководителя рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольгу Кобцеву.

По ее словам, делегации из России, ДНР и ЛНР покинули переговоры гуманитарной подгруппы Контактной группы в знак протеста против "неконструктивной позиции Киева" по вопросу обмена пленными.

"Ирина Геращенко (представитель Украины в гуманитарной подгруппе) заявила, что Киев будет вести переговоры по вопросу обмена пленными только с ОБСЕ и "РФ-оккупантом", - объяснила Копцева. В ответ, по ее словам, представители России и Донбасса покинули переговоры.

Полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы Денис Пушилин выразил негодование по поводу отношения украинской стороны к процессу обмена пленными. По его мнению, Украина продолжает затягивать процесс.

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