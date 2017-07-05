Опубликовано видео ударов ВКС России по объектам ИГ в Сирии
Теги: сирия минобороны Сирийский конфликт иг вкс
Минобороны опубликовало видео с атаками российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС по объектам ИГ в Сирии. В результате авиаударов самолеты ВКС России уничтожили три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов.
Минобороны России опубликовало видеозапись с ударами российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС по объектам запрещенной в нашей стране террористической организации "Исламское государство" на границе провинций Хама и Хомс в Сирии. Об этом сообщает TVC.ru.
В результате авиаударов самолеты ВКС России уничтожили в Сирии три крупных склада вооружений и боеприпасов ИГ, а также командный пункт террористов в районе города Акербат.
Отмечается, что удары были нанесены новейшими ракетами Х-101. Бомбардировщиков прикрывали российские истребители Су-30СМ. После успешного выполнения боевой задачи все самолеты вернулись на аэродромы базирования.
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