Путин отметил лидерство Москвы в сфере цифровых технологий

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Владимир Путин отметил высокие показатели Москвы в развитии цифровой экономики. Об этом он заявил в ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Москва вошла в число мировых лидеров по использованию цифровых технологий в городской среде. Об этом рассказал Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает TVC.RU.

"Москва входит в число мировых лидеров по применению цифровых технологий в современной городской инфраструктуре, опережая такие мегаполисы, как Торонто, Токио, Гонконг, Барселона и Сидней", — отметил президент.

По созданию инфраструктуры для реализации инновационных решений столица России находится на втором месте в мире, а по созданию новых бизнес-моделей на основе массового внедрения передовых технологий — на третьем. По уровню использования цифровых сервисов при взаимодействии государства с гражданами Москва занимает первое место в мире.

Сергей Собянин, в свою очередь, отметил, что почти каждая московская семья пользуется городскими порталами для получения государственных услуг в электронном виде.

"Сегодня на нашем портале зарегистрировано для получения государственных услуг шесть миллионов москвичей. Это практически каждая московская семья. Число обращений на портал ежегодно свыше 200 миллионов раз. Это примерно 50–60 запросов на каждую семью", — объяснил он.

В частности, получение госуслуг в электронном виде позволяет горожанам экономить два-три рабочих дня. Например, детские пособия можно получить, не обращаясь лично в центры "Мои документы".