Путин: Москва - один из мировых лидеров по применению цифровых технологий

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России необходим рывок в цифровой экономике. Владимир Путин заявил об этом на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Говоря о возможностях, которыми располагает Россия, глава государства отметил успехи внедрения информационных технологий в Москве.

Информационные технологии - неотъемлемая часть управления не только бизнесом, но даже государством. На их развитие выделяются колоссальные средства - в этом году почти 200 миллиардов рублей. По поручению президента правительство подготовило проект внедрения цифровой экономики, передает "ТВ Центр".

"Его, действительно, сравнивают с теми прорывными преобразованиями, которые на разных исторических этапах позволяли России сделать серьёзный шаг вперёд, укрепить свою позицию в мире; в их ряду строительство железных дорог в конце XIX века или электрификация страны первой половины XX века. Сейчас наша первоочередная задача – создать эффективный механизм для продвижения этого значимого проекта", - сказал Владимир Путин.

По сути, создается новый уклад жизни, от которого зависит конкурентоспособность отечественных компаний, социальная стабильность и национальная безопасность. И по некоторым показателям Россия не уступает ведущим странам.

"По динамике распространения широкополосного интернета и беспроводных сетей мы находимся на уровне ведущих стран. По данным Росстата, с 2010 по 2016 годы доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети интернет, выросла с 48,4% до 74,8%. Средняя скорость интернета в России в 2016 году выросла на 29%, это уровень Франции, Италии", - продолжил Путин.

Отдельная тема - создание умных городов. Такая концепция подразумевает развитие электронных госуслуг, строительство технопарков, повсеместное обеспечение доступа в интернет.

"Наша столица, Москва, входит в число мировых лидеров по применению цифровых технологий в современной городской инфраструктуре, опережая такие мегаполисы, как Торонто, Токио, Гонконг, Барселона и Сидней. Кстати говоря, по отдельным направлениям индекса Москва входит в тройку лидеров: цифровые сервисы при взаимодействии государства с гражданами – вообще первое место. Понятно, что Москва занимает особое место, у неё возможностей гораздо больше, понятно, что здесь у нас работают ведущие компании, – всё это ясно, но компетенции, значит, есть; значит, можем мы это сделать", - констатировал глава государства.

Благодаря таким порталам, как "Наш город" и "Активный гражданин", москвичи стали принимать реальное участие в развитие города. На сайте мэра - десятки сервисов, которые позволяют получать госуслуги в электронном виде.

"На нашем портале зарегистрированы для получения государственных услуг шесть миллионов москвичей. Это практически каждая московская семья. Число обращений на портал ежегодно свыше 200 миллионов раз. Это примерно 50-60 запросов на каждую семью", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Аналогичные услуги предоставляются для бизнеса. С введением интеллектуальной транспортной системы вдвое уменьшилось количество ДТП. Электронные системы сократили время ожидания приема у врача, а в сфере образования позволили ежегодно экономить до пяти миллиардов рублей и избавиться от очередей в детские сады и школы.

"Мы переводим исключительно в электронный вид те или иные услуги, и в тоже время законом предписывается иметь возможность подать в бумажном виде документ. Но если у чиновника появляется возможность принять в бумажном виде, то вся выгода от информационной технологии, от обязательных электронных услуг разрушается. Ухудшается контроль, прозрачность технологий и так далее. Поэтому надо хотя бы на региональном уровне вводить обязательность электронных услуг без бумажных носителей. Если у кого-то нет такой возможности, то есть МФЦ, есть другие возможности, но без этого дальше двигаться достаточно сложно", - уверен столичный мэр.

По словам президента, чтобы не попасть в зависимость от лидеров информационного прогресса - России сегодня необходим рывок. И как показывает пример Москвы - в стране есть возможности и достаточный опыт, чтобы обеспечить прорыв в будущее.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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