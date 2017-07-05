Москва и Бишкек будут сотрудничать в экономической и научной сфере
Столицы России и Киргизии утвердили программу сотрудничества до 2020 года в области экономики, науки и культуры. Документ подписали мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Бишкека Албек Ибраимов.
Как отметил глава российской столицы, со вступлением Киргизии в ЕврАзЭС товарооборот между двумя городами вырос в три раза, упростился порядок въезда-выезда граждан. Это повлекло за собой увеличение туристических потоков и трудовой миграции.
Утвержденная программа, как передает "ТВ Центр", также предусматривает культурное сотрудничество, в частности, планируется провести дни Москвы в Бишкеке.
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