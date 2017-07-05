Собянин провел встречу с мэром Стамбула Топбашем

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Сергей Собянин встретился с мэром Стамбула Кадиром Топбашем, который примет участие в Московском урбанистическом форме. Приветствуя гостя, глава города отметил важность присутствия на конференции руководителя одного из крупнейших мегаполисов мира. Сергей Собянин добавил, что очень рад возобновлению сотрудничества двух городов.

Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с мэром Стамбула Кадиром Топбашем, передает АГН "Москва".

"Я рад продолжению нашего доброго сотрудничества, которое мы начали два года назад. Определенные обстоятельства помешали их активному развитию, но сложные времена, считаю, позади, мы движемся вперед, взаимно дополняя и помогая друг другу в вопросах экономики, культуры, туризма", - сказал Собянин. В свою очередь, Топбаш поблагодарил мэра за приглашение.

Московский урбанистический форум в 2017 году откроется 6 июля и продлится до 12 июля.

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