Эсминец "Адмирал Эссен" вернулся домой из боевого похода в Сирию

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Новый фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" прибыл в Севастополь после успешного выполнения боевых задач по уничтожению террористов в Сирии. В частности, за время вахты в Средиземном море экипаж корабля участвовал в освобождении Пальмиры, нанося удары по позициям боевиков в этом районе.

За тем, как "Адмирал Эссен" входит в севастопольскую бухту, внимательно наблюдает не только командование. На берегу моряков с нетерпением ждут родственники. Еще издалека они пытаются разглядеть на борту своих мужей, сыновей и отцов, передает "ТВ Центр".

Большинство моряков – коренные севастопольцы, а вот сам фрегат в акватории города-героя впервые. После спуска на воду в 2014 он успел пройти тысячи миль. Несмотря на молодость, у нового корабля черноморского флота уже внушительный боевой опыт.

Эти кадры две недели назад увидел весь мир. С борта "Адмирала Эссена" выпускают современные крылатые ракеты "Калибр". Операция по уничтожению боевиков в Сирии стала боевым крещением для нового корабля.

Построенный в Калининграде, прошедший испытание на Севере, участник боевых действий в Сирии, фрегат оснащен внушительным арсеналом. Он способен поражать цели в воздухе, на море и под водой. Во время плавания в Средиземном море с нового корабля буквально не сводили глаз.

Высокая скорость в тридцать узлов позволяет фрегату появляться там, где его не ждали. А современная электроника сама отслеживает цель, рассчитывает траекторию и подсказывает, откуда лучше нанести удар. Вся начинка корабля - российского производства.

Способный поразить цель за сотни километров от себя, корабль остается недосягаем для противника. Характеристики, которые идеально подходят для военных операций. У экипажа совсем немного времени на отдых.

"Адмирал Эссен" - это третий фрегат такого класса в составе Черноморского флота. До конца года в Севастополь придёт ещё один новый корабль.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин, "ТВ Центр", Севастополь.

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