В Германии в детсаду нашли бомбу времен Второй мировой войны
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В детском саду немецкого города Дармштадт воспитатели нашли бомбу времен Второй мировой войны. Полицейские эвакуировали детей, после чего специалисты по обезвреживанию взрывных устройств вынесли снаряд из здания.
В немецком городе Дарштадт воспитатели детского сада обнаружили на полке для игрушек бомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.
"Ребенок нашел зажигательную бомбу во время прогулки в лесу и принес ее в детский сад. Стражи порядка эвакуировали малышей, после чего специалисты по обезвреживанию взрывных устройств вынесли снаряд из здания", - отметили в полиции.
Согласно статистике, ежегодно на территории Германии находят более двух тысяч боеприпасов и снарядов времен Второй мировой войны.