Законопроект о новом бюджетном правиле прошел первое чтение

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который изменяет конструкцию бюджетного правила. В частности, параметры бюджета, прежде всего расходы, будут рассчитываться исходя из цены на нефть марки Urals на уровне 40 долларов за баррель.

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой конструкции бюджетного правила, передает РИА Новости.

В частности, согласно обновленному правилу, параметры федерального бюджета, прежде всего расходы, будут рассчитываться исходя из цены на нефть марки Urals на уровне 40 долларов за баррель, а нефтегазовые доходы, полученные сверх этой планки отсечения, будут направляться на пополнение резервов.

Законопроект определяет предельный объем расходов федерального бюджета, который не может превышать суммы нефтегазовых доходов, рассчитанных исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на природный газ и прогнозируемых валютного курса, ненефтегазовых доходов, а также расходов на обслуживание гоcдолга.

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