Водитель Nissan сбил двух детей на велосипедах в Подмосковье

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Иномарка сбила двух детей на велосипедах в Одинцовском районе Подмосковья. Сразу после происшествия они были госпитализированы в больницу. В настоящее время полицейские проводят беседу с водителем иномарки.

Водитель автомобиля Nissan сбил двух детей на велосипедах в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.

"Автомобиль Nissan сбил двух детей, которые были госпитализированы в больницу. По предварительной информации, дети ехали на велосипедах по краю проезжей части - один по направлению движения, другой на встречу движения", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В частности, они проводят беседу с водителем иномарки.

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