В США установили тип запущенной Пхеньяном баллистической ракеты
Американская разведка считает, что КНДР во вторник запустила ракету качественно нового типа. Ее первая ступень, предположительно, является ракетой среднего радиуса действия KN-17, которая уже испытывалась ранее. Однако наибольший интерес представляет вторая ступень и ее технические характеристики.
Испытанная ранее на этой неделе КНДР межконтинентальная баллистическая ракета - новая модель, созданная при модификации ракеты типа KN-17, передает CNN.
По данным американских специалистов, сначала северокорейские инженеры доставили к месту пуска уже известную США одноступенчатую KN-17, однако потом прикрепили к ней вторую ступень. Именно благодаря этому ракета пролетела в ходе испытания достаточное расстояние, чтобы считаться именно МБР.
Теперь эксперты в США занимаются оценкой технических характеристик второй ступени, чтобы определить возможности новой северокорейской ракеты.
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