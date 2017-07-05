В США установили тип запущенной Пхеньяном баллистической ракеты

Теги: В мире сша кндр ракета

Американская разведка считает, что КНДР во вторник запустила ракету качественно нового типа. Ее первая ступень, предположительно, является ракетой среднего радиуса действия KN-17, которая уже испытывалась ранее. Однако наибольший интерес представляет вторая ступень и ее технические характеристики.

Испытанная ранее на этой неделе КНДР межконтинентальная баллистическая ракета - новая модель, созданная при модификации ракеты типа KN-17, передает CNN.

По данным американских специалистов, сначала северокорейские инженеры доставили к месту пуска уже известную США одноступенчатую KN-17, однако потом прикрепили к ней вторую ступень. Именно благодаря этому ракета пролетела в ходе испытания достаточное расстояние, чтобы считаться именно МБР.

Теперь эксперты в США занимаются оценкой технических характеристик второй ступени, чтобы определить возможности новой северокорейской ракеты.

Читайте также:

Рост торгового оборота между Китаем и КНДР расстроил Трампа

Лавров: Россия и Китай представят СБ ООН свои инициативы по КНДР

Россия и Китай назвали единственный путь корейского урегулирования

Россия и Китай призвали КНДР объявить мораторий на ракетные испытания

Москва призвала "не переборщить с реакцией" на ракетные испытания КНДР