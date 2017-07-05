В ближайшие часы Москву накроет очередная гроза

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В МЧС предупредили москвичей о скором ухудшении погоды в регионе. В ближайшие часы в столице ожидается дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

Столичное управление МЧС предупреждает москвичей о скором ухудшении погоды в столичном регионе. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

"По информации синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением на вечер 5 июля в Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что в случае непогоды возможны затруднения движения транспорта, ДТП, повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.