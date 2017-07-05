Арабские страны ответили Катару на отказ от ультиматума

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Арабские страны подтвердили отказ Катара от выполнения требований и выразили сожаление в связи с такой позицией Дохи. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам заседания глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта в Каире.