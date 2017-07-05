Арабские страны ответили Катару на отказ от ультиматума
Арабские страны подтвердили отказ Катара от выполнения требований и выразили сожаление в связи с такой позицией Дохи. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам заседания глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта в Каире.
Арабские страны выразили сожаление в связи с отказом Катара выполнять предъявленные ему требования, передает "Интерфакс".
"Мы сожалеем в связи с таким ответом Катара", - говорится в совместном заявлении Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ и Египта.
При этом "четверка" арабских государств подчеркнула, что отказ Дохи от выполнения их требований является "несерьезным".
Причиной разрыва дипотношений с Катаром стали обвинения Катара в поддержке террористических группировок и связях с Ираном.
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