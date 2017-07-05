Элтон Джон отменил концерт в Гамбурге из-за саммита G20

Теги: В мире саммит концерт гамбург

Концерт Элтона Джона в Гамбурге отменен из-за ограничений, связанных с саммитом G20. Шоу должно было пройти на стадионе Barclaycard Arena и собрать около 10 тысяч зрителей.

Британский музыкант Элтон Джон отменил концерт в Гамбурге, который был запланирован на 8 июля, из-за проведения в городе саммита G20. Об этом сообщает ТАСС.

"Мне очень жаль, что не удастся выступить в Гамбурге 8 июля, и я хотел бы извиниться перед моими поклонниками за причиненные неудобства. Но я рад возможности провести концерт 5 декабря", - сказал сам Элтон Джон.

Отмечается, что самолету музыканта не выдали разрешение на посадку в аэропорту города. Концерт должен был пройти на стадионе Barclaycard Arena и собрать около 10 тысяч зрителей.