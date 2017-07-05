В Москве перекроют на выходные часть Тверской улицы

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В связи с работами по благоустройству в рамках программы "Моя улица" в предстоящие выходные перекроют для движения часть Тверской улицы в центре столицы. С 00:00 8 июля до 05:00 10 июля будет перекрыта Тверская между Настасьинским переулком и Триумфальной площадью

Для движения транспорта с 00:00 8 июля до 05:00 10 июля будет перекрыта Тверская между Настасьинским переулком и Триумфальной площадью, передает "Интерфакс".

Для проезда машин оставят одну полосу на небольшом отрезке улицы от Настасьинского до Дегтярного переулка в сторону области. Автомобилисты смогут пересекать Тверскую по перпендикулярным переулкам - от Мамоновского в сторону Дегтярного и от Старопименовского в сторону Благовещенского.

Во время перекрытия будут проводиться работы по прокладке кабельной канализации.

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