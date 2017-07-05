"Газпром" договорился с Венгрией о поставках газа по "Турецкому потоку"

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"Газпром" подписал соглашение с Венгрией о поставках газа в страну по "Турецкому потоку". Глава российской корпорации Алексей Миллер и венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подписали меморандум о взаимопонимании между сторонами для долгосрочного сотрудничества.

Российская корпорация "Газпром" подписала соглашение с Венгрией о поставках газа в страну по "Турецкому потоку". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на венгерские СМИ.

"Венгрия считает поставки газа по "Турецкому потоку" самым оптимальным сценарием, поскольку другие каналы еще не проработаны. По этой причине, у Венгрии есть интерес получать газ с юга", - говорится в сообщении.

В "Газпроме" отметили, что глава российской корпорации Алексей Миллер и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписали "дорожную карту" по развитию венгерской газотранспортной системы, а также меморандум о взаимопонимании между сторонами для долгосрочного сотрудничества по поставкам газа.

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