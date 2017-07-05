График электричек Ярославского направления в Москве нарушен из-за грозы

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Пригородные поезда задерживаются на участке Ярославского направления Московской железной дороги из-за прошедшего грозового фронта, который нарушил работу системы авторегулировки. Поезда ходят с увеличенными интервалами на перегоне между станциями "Москва-3" и "Лосиноостровская".

В Москве из-за грозы задерживаются электрички на Ярославском направлении Московской железной дороги. Об этом говорится на сайте МЖД.

В настоящий момент организовано движение поездов по специальному режиму, что позволяет "не прерывать движение, но приводит к увеличению интервалов из-за снижения скорости поездов".

Как сообщает "Центральная ППК", организованы компенсационные автобусы для пассажиров Ярославского направления.

По данным ТАСС, электрички на Ярославском вокзале не отправляются, начиная с 19:05. Периодически объявляют по громкой связи, что пригородные поезда задержаны на неопределенное время по техническим причинам.

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