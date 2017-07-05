Лимузин Ельцина выставили на продажу в Москве

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В интернете выставили на продажу лимузин первого президента России Бориса Ельцина Mercedes Benz S-Class Pullman. В настоящее время иномарка находится в частной коллекции. Согласно объявлению, стоимость раритета составляет более 33 миллионов рублей.

В столице выставили на продажу бронированный автомобиль Mercedes Benz S-Class Pullman, который принадлежал первого президенту России Борису Ельцину. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании "Авто.ру".

"Автомобиль экспонировался на стенде Mercedes на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 года и был предназначен канцлеру Гельмуту Колю, однако он отказался от автомобиля и передал его своему другу Борису Ельцину, который пользовался им с конца 1995 года и до конца своих дней", - говорится в сообщении.

В настоящее время иномарка находится в частной коллекции. Согласно объявлению, стоимость раритета составляет более 33 миллионов рублей.

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