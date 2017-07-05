Сторонники Мадуро ворвались в парламент Венесуэлы

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Группа сторонников правительства Венесуэлы в среду проникла на территорию парламента страны, который контролирует оппозиция.

В Венесуэле День независимости страны был отмечен побоищами в здании парламента, передает "ТВ Центр".

Сторонники президента Мадуро - многие их них выделялись традиционными для социалистов красными рубашками - с утра собрались в сквере возле Национальной Ассамблеи. Через некоторое время в здание полетели петарды, а затем вооружённые палками люди пошли на штурм.

В результате вспыхнувших потасовок три человека получили травмы. Один из депутатов тяжело ранен в голову. Большинство членов парламента - противники президента, и отношения между главой государства и законодателями сейчас крайне напряжённые.

Николас Мадуро, в частности, намерен созвать Учредительное собрание для рассмотрения вопроса о расширении полномочий президента. Национальная ассамблея отвергает пересмотр конституции, и как раз сегодня обсуждение этой темы стало поводом для выступления сторонников Мадуро.

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