Путин и Жириновский обсудили проблемы обманутых дольщиков

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Владимир Путин встретился с Владимиром Жириновским. Лидер ЛДПР рассказал президенту о ряде предложений, которые готовит парламентская фракция ЛДПР в рамках своей работы в Госдуме. Одно из них касалось усиления контроля над денежными потоками при строительстве жилья с тем, чтобы предупреждать повторное возникновение ситуации с обманутыми дольщиками.