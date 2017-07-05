Путин и Жириновский обсудили проблемы обманутых дольщиков
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Владимир Путин встретился с Владимиром Жириновским. Лидер ЛДПР рассказал президенту о ряде предложений, которые готовит парламентская фракция ЛДПР в рамках своей работы в Госдуме. Одно из них касалось усиления контроля над денежными потоками при строительстве жилья с тем, чтобы предупреждать повторное возникновение ситуации с обманутыми дольщиками.
Президент России Владимир Путин встретился с председателем ЛДПР, главой думской партийной фракции Владимиром Жириновским, передает "ТВ Центр".
Собеседники обсудили проблемы, над которыми работает парламент, а также инициативы самой ЛДПР. Владимир Жириновский, в частности, обратил внимание на проблемы обманутых дольщиков жилищного строительства. Сейчас Дума рассматривает вопрос о формировании компенсационного фонда, который обеспечит гражданам необходимую страховку. Лидер ЛДПР считает намеченные меры недостаточными и предлагает, в частности, ряд решений, которые должны усилить ответственность компаний-застройщиков.
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