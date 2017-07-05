22:11, 05 июля 2017

Путин и Жириновский обсудили проблемы обманутых дольщиков

Теги:  Политика  путин  жириновский  дольщики

Владимир Путин встретился с Владимиром Жириновским. Лидер ЛДПР рассказал президенту о ряде предложений, которые готовит парламентская фракция ЛДПР в рамках своей работы в Госдуме. Одно из них касалось усиления контроля над денежными потоками при строительстве жилья с тем, чтобы предупреждать повторное возникновение ситуации с обманутыми дольщиками.

Президент России Владимир Путин встретился с председателем ЛДПР, главой думской партийной фракции Владимиром Жириновским, передает "ТВ Центр".

Собеседники обсудили проблемы, над которыми работает парламент, а также инициативы самой ЛДПР. Владимир Жириновский, в частности, обратил внимание на проблемы обманутых дольщиков жилищного строительства. Сейчас Дума рассматривает вопрос о формировании компенсационного фонда, который обеспечит гражданам необходимую страховку. Лидер ЛДПР считает намеченные меры недостаточными и предлагает, в частности, ряд решений, которые должны усилить ответственность компаний-застройщиков.

Читайте также:

Гидрометцентр - Жириновскому: тучи над головой каждого предсказать нельзя

Синоптики объяснили промокшему до нитки Жириновскому значение слова "прогноз"

Жириновский: Америка толкает Трампа на войну

Жириновский предложил отказаться от декларирования доходов депутатов

Другие новости

В других СМИ