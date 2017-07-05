Янукович решил отказаться от участия в судебном процессе по делу о госизмене

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Бывший президент Украины Виктор Янукович объявил, что не желает участвовать в инициированном на Украине судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Бывший президент Украины Виктор Янукович оказался участвовать в суде в Киеве, где против него выдвигаются обвинения в государственной измене. Он заявил, что отзывает своих адвокатов, поскольку предыдущие этапы процесса показали заказной характер суда, а его организаторы преследуют лишь политические цели, передает "ТВ Центр".

"Все действия власти направлены на оправдание собственных преступлений. Власть пытается прикрыться так называемым процессом. А на самом деле - судилищем для того, чтобы отвлечь внимание и скрыть собственные преступления. Я отзываю из процесса своих защитников. Но я не прекращаю борьбу за восстановление законности и порядка в Украине. Чтобы граждане нашей страны жили в мире и уверенно смотрели в будущее. Чтобы гордились не возможностью уехать из Украины, а перспективами жить в своей стране", - сказал он.

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