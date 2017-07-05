Дональда Трампа ожидает горячий прием в Польше

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Краткий визит Дональда Трампа в Польшу обещает быть насыщенным. В ходе переговоров президента США с первыми лицами республики последние намерены поднять вопросы усиления американского военного присутствия в регионе и поставок сланцевого газа из США.

К визиту Трампа в Варшаву стянули полицейских со всей страны. На мероприятия с участием американского президента аккредитовались более одной тысячи журналистов. Для выступления подготовили трибуну на знаменитой площади Красинских, передает "ТВ Центр".

По данным польской прессы, многотысячная дружелюбно настроенная аудитория будет обеспечена: лидер правящей партии "Право и справедливость" уже заказал автобусы, которые подвезут преданных сторонников. Задолго до того, как миллиардер с супругой Меланией сели в самолет в Варшаву, польский президент Анджей Дуда заявил, что приезд президента США свидетельствует о том, что Польша является одним из важнейших европейских государств и лидером Центральной Европы, а лояльные правящей верхушке СМИ заговорили об успехах польской дипломатии.

В Польше Дональд Трамп - проездом по дороге на саммит "Большой Двадцатки" в Гамбурге. Он проведет переговоры с президентом Дудой, примет участие в саммите стран "Трехморья" и произнесет речь на площади Красинских. На все это – лишь половина дня. Местный истеблишмент кичится тем, что американский лидер посещение Польши предпочел таким еврогигантам, как Франция или Великобритания. Пыл охлаждают влиятельные западные издания.

"Для мистера Трампа остановка в Польше - это нечто вроде закуски перед основным блюдом, визит в дружественную страну с правыми взглядами, с популистским правительством с похожим подходом к целому ряду вопросов, от иммиграции до глобального потепления или добычи угля", - пишет американская газета The New York Times.

Отношения нового хозяина Белого Дома со старым светом сейчас натянуты как никогда. В Гамбурге его гарантированно ожидают весьма трудные переговоры. В Польше- прогнозируемо теплый прием и имидж желанного гостя в крупной европейской стране. Поляки серьезно подпортили отношения с Брюсселем, не желая принимать у себя мигрантов. Трамп своей нетолерантностью к беженцам тоже навлек на себя гнев как американской, так и европейской аудитории. Раскол в ЕС ему выгоден. И поляки со своей исключительно проамериканской позицией могут выступить противовесом все чаще подающей недовольный голос Германии.

Варшава - идеальный проводник идеи американского лидера об обязательных расходах 2% ВВП на оборону. И вот награда - в Польше размещена почти тысяча военных НАТО. Но поляки будут просить у Вашингтона постоянного пребывания американских солдат на своей территории и дальнейшей защиты от возможной агрессии. Как уверяет официальная Варшава, с российской стороны.

В Польше, которая известна своей оголтелой русофобией, изначально боялись избрания Трампа с его похвалами Владимиру Путину по время президентской гонки. Эксперты полагают, что предстоящая встреча с российским лидером - это еще один аргумент для американского президента в пользу заезда в Варшаву.

"Российско-польские отношения - они довольно-таки сложные, и Польша является неким таким инструментом ослабления России, а внутриполитическая борьба в США носит антироссийский характер. Довольно сильное русофобское лобби. И вполне возможно этот визит в Польшу усилит позиции Трампа внутри США, в частности, в Конгрессе", - уверен научный сотрудник центра США, Канады и стран Латинской Америки Российского института стратегических исследований Константин Блохин.

В Польшу Трамп заехал с конкретными бизнес-предложениями. От которых поляки вряд ли смогут отказаться. Не исключено, что им навяжут заключение долгосрочного контракта на покупку американского газа. Первые тестовые поставки уже реализованы. Американский лидер вполне может сыграть на региональных амбициях Варшавы стать независимыми от более дешевого российского сырья. И в случае с Польшей политика, скорее всего, возобладает над экономикой. А вот западной Европе очень не нравится то, что манипулируя антироссийскими санкциями и всячески их продавливая, американцы пытаются навязать всему Старому Свету свой дорогостоящий сланцевый газ. Новый пакет санкций подразумевает активное противодействие строительству газопровода "Северный поток-2", в котором участвуют и фирмы из европейских стран-союзников Вашингтона. Первые лица Германии, включая Ангелу Меркель, возмущённо говорят о том, что США смешивают санкции с собственными экономическими интересами. Даже американские корпорации, такие как Exxon Mobil и Chevron, выступают против антироссийских мер, ведь у них совместные нефтегазовые проекты. В Москве уверены: газопровод по дну Балтийского моря до побережья Германии, который подразумевает поставки голубого топлива в обход Польши и Украины, будет проложен несмотря ни на что. На полях саммита "Большой Двадцатки" Владимир Путин и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсудят проект "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Российская сторона рассчитывает, что европейцы сделают правильный выбор в сторону экономики, а не политики.

Лилия Акиньшина, Валерий Максимов, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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