Медведев поручил избавить бизнес от необоснованных проверок

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Начиная с 2018 года, все плановые проверки бизнеса будут проводиться исходя из категорий рисков, к которым относится то или иное производство.

Об этом заявил Дмитрий Медведев в ходе селекторного совещания по реформированию контрольной и надзорной деятельности, передает "ТВ Центр".

По словам главы правительства, чем выше на предприятии угроза причинения вреда, прежде всего жизни и здоровью людей, тем чаще должны проходить ревизии. И, наоборот, нет смысла лишний раз проверять компании, на которых потенциальные угрозы незначительны.

"Деятельность контрольных ведомств будет оцениваться не по количеству проверок, величине выписанных штрафов и красивым бумажным отчетам, а по улучшению реальных показателей безопасности. Важно, чтобы не только приходили с проверкой, а фактически замеряли, насколько снизилась смертность, травматизм, заболеваемость или экономический ущерб. На этом же основании будут приниматься и соответствующие кадровые решения", - сказал Медведев.

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