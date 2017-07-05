Гидрометцентр - Жириновскому: тучи над головой каждого предсказать нельзя

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В Гидрометцентре отметили, что невозможно предсказать время появления дождевой тучи над каждым человеком. Ранее Владимир Жириновский призвал распустить Мосгидромет из-за того, что его сотрудники не предупредили о надвигающейся черной туче с дождем, под которую попал лидер ЛДПР.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека невозможно. Об этом сообщает РИА Новости.

"Общий прогноз по дождю был, а предсказать время появления дождевой тучи над головой каждого человека невозможно", - сказала Макарова. Она также отметила, что на новом сайте Гидрометцентра запущена прогностическая карта осадков на два часа вперед, однако она тоже не дает стопроцентной точности.

Ранее Владимир Жириновский призвал распустить Мосгидромет из-за того, что его сотрудники не предупредили о надвигающейся черной туче с дождем, под которую попал лидер ЛДПР.

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