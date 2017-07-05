Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
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Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На встрече обсуждались текущие внутренние дела. Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам в контексте участия в саммите G20.
Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, передает "ТВ Центр".
Обсуждались вопросы внутренней повестки. Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам в контексте участия во встрече "Большой Двадцатки" в Германии и многочисленным двусторонним контактам, которые запланированы на полях саммита.
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