22:15, 05 июля 2017

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Теги:  Политика  путин  саммит  песков  совбез

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На встрече обсуждались текущие внутренние дела. Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам в контексте участия в саммите G20.

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, передает "ТВ Центр".

Обсуждались вопросы внутренней повестки. Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам в контексте участия во встрече "Большой Двадцатки" в Германии и многочисленным двусторонним контактам, которые запланированы на полях саммита.

Читайте также:

Путин и Жириновский обсудили проблемы обманутых дольщиков

Путин: Москва - один из мировых лидеров по применению цифровых технологий

Путин отметил лидерство Москвы в сфере цифровых технологий

Путин назвал формирование цифровой экономики вопросом нацбезопасности

Путин расскажет Трампу о провокациях Киева в Донбассе

Другие новости

В других СМИ