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Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На встрече обсуждались текущие внутренние дела. Также состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам в контексте участия в саммите G20.