В результате перестрелки на севере Мексики погибли 26 человек

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Как минимум 26 человек погибли в результате перестрелки в мексиканском штате Чиуауа. Инцидент произошел в деревне Лас-Варас. В настоящее время неизвестно, что стало причиной конфликта, и какие группировки в нем участвовали.

В результате перестрелки в штате Чиуауа на севере Мексике погибли как минимум 26 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя прокуратуры региона Феликса Гонсалеса.

Перестрелка произошла в деревне Лас-Варас. При этом по оценкам мексиканских властей, количество погибших может возрасти. В настоящее время неизвестно, что стало причиной конфликта, и какие группировки в нем участвовали.

Ранее с 2008 по 2010 год из-за проблем с наркокортелями в штате Чиуауа происходило по 600 и более убийств в месяц.

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