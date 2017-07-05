22:54, 05 июля 2017

Американский самолет провел разведку к юго-западу от Севастополя

Теги:  сша  Армия  военный  севастополь  крым

Стратегический разведывательный самолет ВВС RC-135U совершил в среду полет вблизи побережья Крыма. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации. На идентификацию и сопровождение американского разведчика вылетал российский истребитель.

Самолет RC-135U совершил полет вблизи побережья Крыма, передает "Интерфакс".

По сведениям сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, американский военный самолет с бортовым номером 64-14847 и позывным GROG54, вылетел с авиабазы на греческом острове Крит. Он осуществил разведывательный полет к юго-западу от Севастополя. На идентификацию и сопровождение американского разведчика вылетал российский истребитель.

В Минобороны России пока не прокомментировали инцидент.

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