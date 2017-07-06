Путин рассказал об эффективности формата G20
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Эффективность G20 как инструмента глобального управления не снижается даже в условиях нарастания геополитических рисков и неопределенностей. Об этом Владимир Путин заявил в интервью газете Handelsblatt. По мнению российского лидера, успех объединения зависит от уважения позиций каждого участника, вне зависимости от экономического положения.
Только сообща "Большая двадцатка" сможет преодолеть дисбалансы и решить острые социальные проблемы. Такое заявление сделал Владимир Путин в своей статье, она опубликована в преддверии саммита в немецкой газете Handelsblatt.
По мнению главы государства, только открытые, основанные на единых нормах и стандартах торговые связи стимулируют рост глобальной экономики и способствуют поступательному развитию межгосударственных отношений, передает "ТВ Центр".
"Прежние экономические модели практически исчерпали себя, протекционизм превращается в норму, а его скрытой формой становятся односторонние, политически мотивированные санкционные ограничения в торговле и инвестициях. В том числе - на распространение технологий. На наш взгляд, такие санкции не только бесперспективны, но и противоречат продвигаемым "двадцаткой" принципам взаимодействия в интересах всех стран мира", - отметил президент России.
Владимир Путин в своей статье также приветствовал расширение круга тем, которые рассматривают в "Группе двадцати" - изменения климата, противодействия терроризму и коррупции, проблемы миграции и беженцев. При этом, основой успеха G20, подчеркнул президент, является уважение мнения всех участников этого формата.
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