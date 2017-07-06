Дипломаты назвали похищением арест россиянина американскими властями
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Посольство нашей страны в США расценивает как похищение арест и экстрадицию из Латвии гражданина России. По словам дипломатов, россиянину оказывается консульская помощь.
Российские дипломаты назвали похищением арест в США гражданина нашей страны, которого экстрадировали власти Латвии. Об этом сообщает "ТВ Центр".
В заявлении российского посольства отмечается: действия Вашингтона нарушают соглашение о взаимной правовой помощи между Россией и США по уголовным делами.
Наш соотечественник был доставлен в Штаты на прошлой неделе, он содержится в тюрьме в пригороде Вашингтона. В чём состоят претензии американской стороны, пока неясно. Якобы мужчину обвиняют в кибермошенничестве. Сотрудники консульства после телефонной беседы собираются вскоре посетить его.
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