Дипломаты назвали похищением арест россиянина американскими властями

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Посольство нашей страны в США расценивает как похищение арест и экстрадицию из Латвии гражданина России. По словам дипломатов, россиянину оказывается консульская помощь.

Российские дипломаты назвали похищением арест в США гражданина нашей страны, которого экстрадировали власти Латвии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В заявлении российского посольства отмечается: действия Вашингтона нарушают соглашение о взаимной правовой помощи между Россией и США по уголовным делами.

Наш соотечественник был доставлен в Штаты на прошлой неделе, он содержится в тюрьме в пригороде Вашингтона. В чём состоят претензии американской стороны, пока неясно. Якобы мужчину обвиняют в кибермошенничестве. Сотрудники консульства после телефонной беседы собираются вскоре посетить его.

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