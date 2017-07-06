Российские военные доставили 5 тонн гумпомощи в провинцию Хомс

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Участники консультаций в Астане довольны прогрессом, достигнутым в ходе пятого раунда переговоров по урегулированию сирийского кризиса. Стороны договорились в ближайшее время подписать документ о создании зон деэскалации в районах Идлиба, Восточной Гуты, а также Хомса. В одно из сёл этой провинции, где жители всегда поддерживали законное правительство, наши военные доставили крупную партию гуманитарной помощи.

Полковник Юсеф окончил военное училище в Москве. Уже 40 лет служит в сирийской армии. Сейчас на пенсии, но она маленькая: в переводе на рубли примерно три тысячи. Чтобы прокормить семью, вынужден заниматься садоводством. Но в этом году из-за дождей урожай не велик, передает "ТВ Центр".

До войны из его деревни Хасура яблоки, виноград, инжир караванами увозили фуры. Сирия была крупнейшим экспортером фруктов на арабском востоке. Но сегодня на международный рынок ее сельхозпродукцию не пускают. На рынке внутренние цены настолько низкие, что если и удается что-то продать, то себе в убыток.

Семьям, которые потеряли мужчин на войне, приходится еще тяжелее. Чтобы поддержать вдов и сирот, российский Центр примирения привез в Хасуру продовольствие.

В пакетах, кроме привычных круп, тушенки и риса, дополнительный паек – макароны, растительное масло, соль. "Это одна из самых больших акций, которые мы когда либо проводили, сюда мы привезли 800 продовольственных наборов, это более 5 тонн продовольствия", - рассказал представитель Центра по примирению Александр Воронцов.

Вместе с конвоем приехали и российские медики. Война, нужда и бедность привели к тому, что в провинции больных хроническими заболеваниями стало втрое больше. "Очень много диабета, инсулинозависимых, много грибковых, кожных заболеваний, и патологий сердечно -сосудистой системы", - отметил врач-кардиолог Алексей Лучшев.

Получить квалифицированную помощь в условиях войны крестьянам практически невозможно. В таких деревнях не то что стационар - амбулатория и та одна на десяток. Ехать в город и далеко и накладно. Например, несколько визитов к стоматологу обойдутся в 20 тысяч лир. Это больше, чем заработок крестьянина или учителя за месяц. Поэтому к российским врачам, которые и проконсультируют и дадут лекарства бесплатно, сразу выстраивается очередь.

В районах Сирии, освобожденных от боевиков, жизнь медленно, но налаживается. И уже через пару дней гуманитарный конвой отправится в другие деревни Хомса, где людям тоже очень нужна помощь. И врачебная, и продовольственная.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.