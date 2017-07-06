Делягин: Польша ценна для США своей крикливостью

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Что рассчитывает получить Польша от визита американского президента, и какие интересы преследует Дональд Трамп? Варшава в последние годы не раз вступала в те или иные конфликты с партнёрами по Евросоюзу, сможет ли визит президента США усилить позиции Польши? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил политолог Михаил Делягин.

Отношения Польши и США Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с директором Института проблем глобализации Михаилом Делягиным.

"Трамп просто делает людям добро. Приезжает к полякам, чтобы польская элита хотя бы раз в жизни почувствовала себя значимой. У Трампа свои задачи. Польша ценна для США тем, что эта страна, которая, с одной стороны, достаточно криклива, чтобы ее замечали; с другой стороны, это страна, которая себя чувствует не 28-м членом ЕС, а 51-м штатом США. Трамп не поддержит политические амбиции Польши, потому что он их не заметит", - отметил Делягин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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