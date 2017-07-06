США готовы применить военную силу против КНДР

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США намерены при необходимости использовать военную силу в отношении КНДР. Кроме того, Вашингтон готовит очередные санкции против Пхеньяна, а также в отношении стран, которые его поддерживают. Россия выступила против подобных мер.

США заявили о готовности применить военную силу в отношении Северной Кореи, передает Reuters слова американского постпреда в ООН Никки Хейли.

Она подчеркнула, что Пхеньян "быстро закрывает возможности для дипломатического решения", поэтому США будут вынуждены использовать военную силу, если это потребуется.

Кроме того, Вашингтон готовит новые санкции против КНДР, а также в отношении тех стран, которые поддерживают северокорейский режим.

Хейли добавила, что США не намерены продолжать выполнение торговых договоренностей со странами, которые сотрудничают с Пхеньяном. Постпред при ООН заявила, что 90% торговли с Северной Кореей идет из Китая, но при этом США готовы сотрудничать с Пекином для урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

В свою очередь Россия выступила против санкционного давления на КНДР и военного вмешательства в дела Корейского полуострова.

"Все должны отдавать себе отчет, что санкциями проблему не решить. Мы ее (Северную Корею – прим. ред.) таким образом загоняем в тупик", - заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков.

Ранее в Пентагоне заявили, что США не намерены прекращать военные учения у берегов КНДР вопреки призыву России и Китая.

В ночь на 4 июля Пхеньян запустил первую в истории страны межконтинентальную баллистическую ракету. Она упала в исключительной экономической зоне Японии.

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