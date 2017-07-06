Синоптики предупредили о появлении смерчей в Центральной России

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Согласно прогнозу погоды на вторую половину лета в Центральной России, она может быть умеренно теплой. В МЧС заявили, что в июле стоит ждать новых ливней, гроз и шквалистых порывов ветра. А директор Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о возможном появлении смерчей.

Синоптики дали прогноз на вторую половину лета в Центральной России. По их мнению, в лучшем случае, погода в этот период будет умеренно теплой. При этом в МЧС России заявили, что в июле стоит вновь ждать ливней, гроз и шквалистых порывов ветра. Об этом пишет газета "Известия".

МЧС запустило новую систему предупреждений о природных катаклизмах через социальные сети в условиях меняющегося климата и увеличения погодных рисков. По словам начальника Управления организации информирования населения ведомства Алексея Вагутовича, пока это находится на этапе тестирования.

В свою очередь, директор Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что летом опасные явления наблюдаются в пять–шесть раз чаще, чем зимой. По его словам, для холодного сезона характерно горизонтальное перемещение воздушных масс — адвекция. Однако летом бывает и вертикальное движение, называемое конвекцией. Именно со взрывными конвекционными процессами метеорологи связывают многие опасные явления.

В частности, Вильфанд не стал исключать появления смерчей в Центральной России в ближайшее время. В июле, также, в этом регионе может пройти град, сильный дождь, шквалистый ветер и грозы.

Вместе с тем ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко подчеркнул, что жаркого лета уже не будет. Также он посоветовал людям не убирать далеко зимнюю одежду и обогреватели. Хотя, говоря о заморозках он заявил, что их до осени ждать точно не стоит.

На этом фоне даются прогнозы о погоде на юге Сибири и в южных регионах Дальнего Востока. Там прогнозируется сухая и жаркая погода. Возможны пожары.